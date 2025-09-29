Tankstellenneubau an der Bundesstraße 187 in Elster geht zügig voran. Wann die Eröffnung geplant ist, was der Brennstoffhandel Mende investiert und welcher Stand in Reichweite bleibt.

Polier Matthias Behnke von der Firma Melibau aus Herzberg transportiert die Bordsteine zum Einsatzort.

Elster/MZ. - Die dunkle Wolkendecke über Elster lässt keinen Sonnenstrahl durch. Der kalte Wind wird immer heftiger, 30 Minuten später prasselt der erste Regen auf die Erde. Polier Matthias Behnke und Thomas Unger lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Die beiden Mitarbeiter der Firma Melibau aus Herzberg sind ein eingespieltes Team, zur Verständigung reicht ein Fingerzeig.