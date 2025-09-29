weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Tankstellenneubau in Elster: Elster investiert in Infrastruktur – Tankstelle an B 187 als Meilenstein

Tankstellenneubau in Elster Elster investiert in Infrastruktur – Tankstelle an B 187 als Meilenstein

Tankstellenneubau an der Bundesstraße 187 in Elster geht zügig voran. Wann die Eröffnung geplant ist, was der Brennstoffhandel Mende investiert und welcher Stand in Reichweite bleibt.

Von Thomas Tominski Aktualisiert: 29.09.2025, 09:28
Polier Matthias Behnke von der Firma Melibau aus Herzberg transportiert die Bordsteine zum Einsatzort.
Polier Matthias Behnke von der Firma Melibau aus Herzberg transportiert die Bordsteine zum Einsatzort. (Foto: Thomas Tominski)

Elster/MZ. - Die dunkle Wolkendecke über Elster lässt keinen Sonnenstrahl durch. Der kalte Wind wird immer heftiger, 30 Minuten später prasselt der erste Regen auf die Erde. Polier Matthias Behnke und Thomas Unger lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Die beiden Mitarbeiter der Firma Melibau aus Herzberg sind ein eingespieltes Team, zur Verständigung reicht ein Fingerzeig.