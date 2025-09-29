weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Kunst in Anhalt-Bitterfeld: Ausstellung „Einfach Mensch“ im Dürerbundhaus: Künstler Peter Braemer aus Diebzig zeigt einige seiner Bilder in Köthen

Kunst in Anhalt-Bitterfeld Ausstellung „Einfach Mensch“ im Dürerbundhaus: Künstler Peter Braemer aus Diebzig zeigt einige seiner Bilder in Köthen

Mit seiner Ausstellung „Einfach Mensch“ im Dürerbundhaus in Köthen gibt Peter Braemer aus Diebzig einen künstlerischen Einblick in seine Welt.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 29.09.2025, 11:17
Zur Vernissage am Freitag hat Peter Braemer den Besucherinnen und Besuchern seiner Ausstellung die Geschichten hinter seinen Bildern erzählt.
Zur Vernissage am Freitag hat Peter Braemer den Besucherinnen und Besuchern seiner Ausstellung die Geschichten hinter seinen Bildern erzählt. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Eine Explosion der Farben. Gelbe Streifen, rote, grüne, blaue. „Ich hatte einen Fahrradunfall“, erzählt Peter Braemer zu diesem Werk. „Und fühlte mich dabei, als hätte ich mit der Faust in den Spiegel geschlagen.“