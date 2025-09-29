Kunst in Anhalt-Bitterfeld Ausstellung „Einfach Mensch“ im Dürerbundhaus: Künstler Peter Braemer aus Diebzig zeigt einige seiner Bilder in Köthen
Mit seiner Ausstellung „Einfach Mensch“ im Dürerbundhaus in Köthen gibt Peter Braemer aus Diebzig einen künstlerischen Einblick in seine Welt.
Aktualisiert: 29.09.2025, 11:17
Köthen/MZ. - Eine Explosion der Farben. Gelbe Streifen, rote, grüne, blaue. „Ich hatte einen Fahrradunfall“, erzählt Peter Braemer zu diesem Werk. „Und fühlte mich dabei, als hätte ich mit der Faust in den Spiegel geschlagen.“