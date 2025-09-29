Mit seiner Ausstellung „Einfach Mensch“ im Dürerbundhaus in Köthen gibt Peter Braemer aus Diebzig einen künstlerischen Einblick in seine Welt.

Ausstellung „Einfach Mensch“ im Dürerbundhaus: Künstler Peter Braemer aus Diebzig zeigt einige seiner Bilder in Köthen

Zur Vernissage am Freitag hat Peter Braemer den Besucherinnen und Besuchern seiner Ausstellung die Geschichten hinter seinen Bildern erzählt.

Köthen/MZ. - Eine Explosion der Farben. Gelbe Streifen, rote, grüne, blaue. „Ich hatte einen Fahrradunfall“, erzählt Peter Braemer zu diesem Werk. „Und fühlte mich dabei, als hätte ich mit der Faust in den Spiegel geschlagen.“