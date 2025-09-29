Winzer, Bauern und Trödler geben sich rund um das Bitterfelder Rathaus die Klinke in die Hand. Mit der Weinzeit gibt es eine Premiere. Ein Rebensaft soll nun Lust auf die Stadt machen.

Die Weinzeit erlebte in Bitterfeld ihre Premiere. Bis in den Abend hinein zählten zwischen Rathaus und Kirche die edlen Tropfen.

Bitterfeld/MZ. - Die Blumen gefallen. Der Wein schmeckt. Und auch manches Schnäppchen wechselt den Besitzer. Bitterfeld hat am Samstag einen bunten Tag erlebt. Der Herbst in allen seinen Farben hielt Einzug. Verantwortlich dafür war ein Dreierpack an Veranstaltungen: Es gab den zusammen von Stadt und Regionalmarke „Mittelelbe“ organisierten Bauernmarkt. Gleich um die Ecke stieß der Knirpsenflohmarkt vor der Stadt- und Tourismusinformation auf großes Interesse. Der Nachmittag und Abend gehörte indes den Freunden des Rebensaftes. Die Weinzeit feierte Premiere.