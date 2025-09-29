Beschluss von Dow Gästehaus in Bad Lauchstädt stillgelegt – Bürgermeister sieht Kaufinteresse
Das Gästehaus in Bad Lauchstädt steht nach dem Rückzug von Dow leer. Wegen sinkender Auslastung fehlt die Nutzung, die Stadt will nun einen Käufer vermitteln.
Bad Lauchstädt/MZ. - Eine der nobelsten Adressen in Bad Lauchstädt steht leer. Wie der Chemiekonzern auf Anfrage bestätigte, hat Dow sein Gästehaus in der Parkstraße geschlossen. „Aufgrund der signifikant rückläufigen Auslastung seit Beginn der Corona-Pandemie ist ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich. Das Gebäude bleibt daher aktuell ungenutzt; eine Entscheidung hinsichtlich seiner künftigen Verwendung steht noch aus“, erklärte Sprecher Florian Hartling.