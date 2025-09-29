Das Gästehaus in Bad Lauchstädt steht nach dem Rückzug von Dow leer. Wegen sinkender Auslastung fehlt die Nutzung, die Stadt will nun einen Käufer vermitteln.

Das traditionsreiche Gebäude am Rande des Kurparks in Bad Lauchstädt wird nicht mehr als Gästehaus genutzt. Für die Tourismus-Pläne der Goethestadt könnte es dennoch wichtig werden.

Bad Lauchstädt/MZ. - Eine der nobelsten Adressen in Bad Lauchstädt steht leer. Wie der Chemiekonzern auf Anfrage bestätigte, hat Dow sein Gästehaus in der Parkstraße geschlossen. „Aufgrund der signifikant rückläufigen Auslastung seit Beginn der Corona-Pandemie ist ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich. Das Gebäude bleibt daher aktuell ungenutzt; eine Entscheidung hinsichtlich seiner künftigen Verwendung steht noch aus“, erklärte Sprecher Florian Hartling.