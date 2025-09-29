Auf der A36 zwischen Aschersleben-West und Hoym hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein Auto überschlug sich und landete im Graben, eine Person wurde verletzt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Auto überschlägt sich auf A36 zwischen Aschersleben und Hoym – eine Person verletzt

Aschersleben/MZ/KWU. - Auf der Autobahn 36 zwischen den Anschlussstellen Aschersleben-West und Hoym hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Angaben waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Eines davon überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Von den drei am Unfall beteiligten Personen sei eine verletzt worden.