In Magdeburg werden wieder Blitzer aufgebaut. In diesen Straßen sollten Autofahrer zwischen dem 29. September und dem 3. Oktober den Fuß vom Gas nehmen.

Vorsicht, Blitzer in Magdeburg! Radarfallen auf dem Breiten Weg und in Alt Westerhüsen

In Magdeburg wird ab dem 29. September wieder geblitzt. Eine Radarfalle steht in der Markgrafenstraße.

Magdeburg. – Auch in der Woche vom 29. September bis 3. Oktober hat das Ordnungsamt Magdeburg mögliche Temposünder auf dem Radar. In vier Straßen sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, wie die Stadtverwaltung meldet.

Lesen Sie auch: Warum sich die Stadt Magdeburg weigert, Handwerkerparkausweise einzuführen

Hier wird vom 29. September bis 3. Oktober geblitzt:

Breiter Weg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Markgrafenstraße (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Richard-Dembny-Straße (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) Alt Westerhüsen (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzer von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, heißt es.