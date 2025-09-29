Gegen 10.40 Uhr kam es in Halle in der Friedrich-Fubel-Straße zu einem schweren Kellerbrand. Was bisher bekannt ist.

Bei dem Brand in der Silberhöhe ist die Feuerwehr im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ. - Schwerer Kellerbrand in der Silberhöhe: Gegen 10.40 Uhr kam es in Halle in der Friedrich-Fubel-Straße zu einem schweren Kellerbrand. Dichter schwarzer Rauch quoll aus den Kellerfenstern und zog in Treppenhaus.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Einsatz derzeit noch an. Ob es Verletzte gibt ist noch unklar. Es handelt sich um ein bewohntes Haus. Im Einsatz ist die Berufsfeuerwehr Halle und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Ammendorf.