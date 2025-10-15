Jugendclub „Zuflucht“ Elster startet Holz-Projekt. Welche Aspekte Chefin Sabine Hoffmann dabei am Herzen liegen, warum ihre Assistentin in die Luft geht und was einige Teilnehmer erzählen.

Der siebenjährige Jannis (Mitte) kann per Geruchsprobe sogar bestimmen, von welchem Baum diese Scheibe stammt.

Elster/MZ. - Die Schleifgeräusche sind nicht zu überhören. Knapp 20 Kinder und Jugendliche sitzen um einen großen Tisch verteilt und bearbeiten mit Sandpapier aus Holz gefertigte Gegenstände. „Die Oberfläche fühlt sich jetzt sehr weich an“, meint die elfjährige Jolie, die ihr fein geschliffenes „Obst“ im Nachgang noch mit Öl bestreicht.