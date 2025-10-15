Im Naumburger Nietzsche-Dokumentationszentrum befindet sich endlich ein handgeschriebenes Stück des Philosophen. Sowohl der Ankauf der Postkarte als auch deren Empfänger vor fast 150 Jahren sind hochspannend.

Zwei-Euro-Fund auf dem Flohmarkt wird zur Sensation - welchem Verehrer Nietzsche damals schrieb

Leiter Ralf Eichberg präsentiert im Naumburger Nietzsche-Dokumentationszentrum die wertvolle Postkarte, die Friedrich Nietzsche am 18. November 1879 verschickte.

Naumburg. - Man muss sich diese Geschichte mit mindestens zwei großen Gewinnern vorstellen. Zum einen haben wir diesen Berliner Handschriftenhändler, der vor nicht all zu langer Zeit über einen Flohmarkt am Ostbahnhof der Bundeshauptstadt schlendert und eine Postkarte entdeckt.