Versteigerung Kunst für einen guten Zweck - Benefiz-Auktion im Dessauer Kornhaus bietet wieder besondere Bilder

Am Sonntag, 19. Oktober, wird in Dessau zum zweiten Mal zu einer Benefiz-Auktion ins Kornhaus geladen. Welche Werke von namhaften Künstlern angeboten werden - und an wen die Erlöse gehen sollen.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 15.10.2025, 12:59
Blick auf das Kornhaus in Dessau.
Blick auf das Kornhaus in Dessau. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - Diesen Nervenkitzel kurz vor dem Erwerb eines Kunstwerks zu erleben und die erlösenden Hammerschläge des Auktionators zu hören, das wollten sich die Besucher der ersten Benefiz-Auktion im Kornhaus am letzten Sonntag im Juni nicht entgehen lassen.