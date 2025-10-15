Theodor Håland ist aus Norwegen nach Anhalt-Bitterfeld gezogen. Auslöser war ein Klick bei TikTok und was danach geschah. Um sein Deutsch zu verbessern und sich einzubringen, arbeitet er nun im Jugendclub Greppin.

TikTok ist schuld – Warum ein junger Norweger nun in Bitterfeld-Wolfen glücklich ist

Theodor Håland und Tobias Köppe (r.) planen gemeinsam die nächsten zwölf Monate im Kinder- und Jugendfreizeittreff Greppin.

Greppin. - Menschen verlassen ihr Heimatland jeden Tag – aus Neugier oder auf der Suche nach einem beruflichen Neuanfang. Für den 19-jährigen Theodor Håland aus Norwegen war es eine Mischung aus allem. Seit Anfang Oktober arbeitet er im Jugendclub Greppin, wo er ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Doch sein Weg dorthin begann nicht mit einem Flugticket, sondern mit einem Klick auf dem Handy.