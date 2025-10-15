Lutz Mokros, Chef der erfolgreichen Tanzschule Saale-Unstrut, bewirtschaftet nun Freyburgs bekanntes Vereinsgebäude am Schützenplatz. Erste Pläne stellte der gebürtige Naumburger nun dem Gemeinderat vor.

Kultureller Mittelpunkt der Stadt Freyburg: Das Schützenhaus hat seit September einen neuen Betreiber.

Freyburg - Es ist das erste Haus am Platz und Freyburgs kultureller Mittelpunkt. Zuletzt war es ein klein wenig ein Sorgenkind. Die Stadt suchte für das Schützenhaus einen neuen Bewirtschafter, nachdem sich Robert Sander als Betreiber beruflich neu orientiert hat. Am Dienstag lernte der Gemeinderat Freyburg dessen Nachfolger kennen: Lutz Mokros, Chef der Tanzschule Saale-Unstrut.