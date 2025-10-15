Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets lädt am Donnerstag, 16. Oktober, zum Jungle Day ein. Von 14 bis 20 Uhr erwartet die Besucher laut Ankündigung „ein abwechslungsreiches Programm mit Walking Acts, kreativen Aktivitäten und besonderen Shopping-Vorteilen“.

„Was den Jungle Day so besonders macht, ist die lebendige Atmosphäre, die das gesamte Center erfasst“, so Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets. Die professionellen Walking Acts in aufwendigen Tierkostümen sollen für lebendige Unterhaltung und Begeisterung bei Groß und Klein sorgen. Eine Cocktailbar lädt zum Genießen exotischer Drinks ein, wobei alle Einnahmen einem wohltätigen Zweck in der Region gespendet werden. Der Erlös des letzten Jungle Days ging dabei an den Verein Tierschutz Halle.

Stimmungsvolle Musik soll für die passende Atmosphäre sorgen, ergänzt durch sogenannte Give-Aways – in diesem Fall sind es Jutebeutel, kleine Spiele und weitere Überraschungen für die Besucher. „Die Mischung aus Entertainment, kreativen Aktionen und Shopping schafft ein Ambiente, das unsere Gäste immer wieder begeistert“, so Lippold.

Ein besonderes Highlight des Jungle Days sind die attraktiven Rabattaktionen: Teilnehmende Marken gewähren 50 Prozent auf den bereits reduzierten Outletpreis, entweder beim Kauf von mindestens zwei Artikeln oder ab einem bestimmten Einkaufswert. Diese Aktion böte die ideale Gelegenheit, hochwertige Markenprodukte zu außergewöhnlich günstigen Preisen zu ergattern.