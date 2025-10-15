Pilzberater Jürgen Peitzsch kennt sich mit Pilzen aus. So manchen Giftpilz hat er schon aus dem Korb gefischt. Wie aus der Not ein lebensrettendes Hobby wurde.

Pilzberater Jürgen Peitzsch kennt sich mit Pilzen aus. Ist dieser Pilz essbar?

Grillenberg - Der Herbst hat endlich den Pinsel in den Farbkasten getaucht und keineswegs nur die Blätter angemalt. Auch zu Füßen der Bäume und Sträucher wird es mittlerweile bunt: Rot-weiß getupfte Fliegenpilze, dunkelbraune Kappen der Maronen, rotbraune Hüte der Espenrotkappen, die gelbe Krause Glucke, aber auch der Grünspanträuschling und der lila Lacktrichterling mit ihren namensgebenden Farbnuancen lassen Naturfreunde staunend stehen bleiben.