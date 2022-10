Medienrevolution im heutigen Annaburg

Annaburg/MZ - Die Medienrevolution vor 500 Jahren ging nicht an Lochau (heutiges Annaburg) vorbei, nein damals lag der Ort im Zentrum des Geschehens. Lochau war gegenüber Wittenberg vor 500 Jahren ein bevorzugter Residenzstandort der ernestineschen Kurfürsten. Im Zeitraum von 1500 bis 1504 befand er sich mit 166 Aufenthaltstagen an dritter Stelle der besuchten Orte des Kurfürsten, weit nach Torgau und dicht hinter Weimar. Wittenberg konnte nur mit der Hälfte der besuchten Tage von Lochau aufwarten. In den nachfolgenden fünf Jahren erhöhte sich die Anzahl pestbedingt auf über 279 Aufenthaltstage. Bei der Pestwelle von 1504/05 war die Lochau der Rückzugsort des sächsischen Hofes. Warum sprechen wir dann heute von der Wittenberger Residenzstadt Friedrich des Weisen? Ein PR-Trick der damaligen Zeit hält bis heute ohne merkliche Hinterfragung an.