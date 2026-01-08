EIL
Bundeswehr in Holzdorf-Schönewalde Luftwaffe aus Holzdorf übernimmt NATO-Luftverteidigung in Litauen
Gefechtsstand aus Holzdorf-Schönewalde unterstützt bis April die Luftüberwachung in Litauen. Rund 100 Soldatinnen und Soldaten sind am Einsatz beteiligt.
Holzdorf/MZ. - In den ersten Januartagen beginnt für die Luftwaffe ein neuer NATO-Einsatz in Litauen. Laut Pressemitteilung übernimmt dabei der verlegefähige Luftverteidigungsgefechtsstand, das sogenannte (DCRC) mit dem Rufnamen „Red Hawk“, eine zentrale Aufgabe. Der Gefechtsstand stammt vom Luftwaffenstützpunkt Holzdorf-Schönewalde.