Gefechtsstand aus Holzdorf-Schönewalde unterstützt bis April die Luftüberwachung in Litauen. Rund 100 Soldatinnen und Soldaten sind am Einsatz beteiligt.

Holzdorf/MZ. - In den ersten Januartagen beginnt für die Luftwaffe ein neuer NATO-Einsatz in Litauen. Laut Pressemitteilung übernimmt dabei der verlegefähige Luftverteidigungsgefechtsstand, das sogenannte (DCRC) mit dem Rufnamen „Red Hawk“, eine zentrale Aufgabe. Der Gefechtsstand stammt vom Luftwaffenstützpunkt Holzdorf-Schönewalde.