weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Bundeswehr in Holzdorf-Schönewalde: Luftwaffe aus Holzdorf übernimmt NATO-Luftverteidigung in Litauen

EIL
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Bundeswehr in Holzdorf-Schönewalde Luftwaffe aus Holzdorf übernimmt NATO-Luftverteidigung in Litauen

Gefechtsstand aus Holzdorf-Schönewalde unterstützt bis April die Luftüberwachung in Litauen. Rund 100 Soldatinnen und Soldaten sind am Einsatz beteiligt.

08.01.2026, 18:00
Rund 100 Soldatinnen und Soldaten aus Holzdorf-Schönewalde sind zum Nato-Einsatz in Litauen.
Rund 100 Soldatinnen und Soldaten aus Holzdorf-Schönewalde sind zum Nato-Einsatz in Litauen. (Foto: Dpa)

Holzdorf/MZ. - In den ersten Januartagen beginnt für die Luftwaffe ein neuer NATO-Einsatz in Litauen. Laut Pressemitteilung übernimmt dabei der verlegefähige Luftverteidigungsgefechtsstand, das sogenannte (DCRC) mit dem Rufnamen „Red Hawk“, eine zentrale Aufgabe. Der Gefechtsstand stammt vom Luftwaffenstützpunkt Holzdorf-Schönewalde.