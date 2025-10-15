Rewe und Rossmann in Jessen stehen kurz vor dem Umzug an die Rehainer Straße. Bauleiter Cedric Wendisch zieht nach acht Monaten Bauzeit Bilanz, Friedrich Jähnel blickt mit Vorfreude auf die kommende Zeit.

Letzte Handgriffe: Eröffnungstermin für Rewe und Rossmann in Jessen steht bevor

Rewe-Inhaber Friedrich Jähnel (links) und Bauleiter Cedric Wendisch stehen in der Eingangstür des neuen Rewe-Markts.

Jessen/MZ. - Die Tage sind gezählt. In etwa einem Monat, am 17. November, übergibt die Baufirma Schneider Systembau die neugebauten Märkte an der Rehainer Straße in Jessen an Rewe und Rossmann. Dann heißt es schnurstracks: Regale einräumen!