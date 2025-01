Grüne Woche 2025 Landkreis Wittenberg präsentiert sich vielseitig am Regionaltag der Grünen Woche

Der Landkreis Wittenberg zeigt an seinem Regionaltag auf der Grünen Wochen, was er in den Bereichen Genuss, Kultur und Vielfalt zu bieten hat. Was Besuchern geboten wird.