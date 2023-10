Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Prettin/MZ. - Der Mann, um den es in der vergangenen Woche in einem Vortrag in der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg ging, habe wohl stets den Eindruck von sich erzeugen wollen, dass er ein ordentlicher, pflichtbewusster Mensch am Schreibtisch war. Und doch sollte er unrühmliche Bedeutung auch für das Konzentrationslager in der Lichtenburg Prettin erhalten – Karl Otto Koch.