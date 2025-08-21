Unter anderem steigende Kosten für die Beschäftigten der Kommunen führt laut Bertelsmann-Report zu knappen Kassen. Wie ist die Lage im Landkreis Wittenberg?

Kommunen im Kreis Wittenberg unter Druck – drohen Einschränkungen bei öffentlichen Angeboten?

Die öffentlichen Kassen der Kommunen geraten immer mehr unter Druck. Wie die Stadtverwaltungen im Jessener Land damit umgehen.

Wittenberg/MZ. - Laut des „Kommunalen Finanzreports“ der Bertelsmann-Stiftung leiden Kommunen in Deutschland an strukturellen Finanzproblemen. Wie berichtet summierte sich der Studie zufolge das Minus der kommunalen Haushalte in Sachsen-Anhalt 2024 auf 131 Millionen Euro. Ein Grund waren demnach wachsende Kosten für Personal und Sozialleistungen. Die MZ hat sich erkundigt, wie die Lage im Kreis Wittenberg ist.