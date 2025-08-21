weather heiter
  4. Bertelsmann-Studie zu Sachsen-Anhalts Kommunen: Kommunen im Kreis Wittenberg unter Druck – drohen Einschränkungen bei öffentlichen Angeboten?

Von unserer Redaktion 21.08.2025, 10:00
Die öffentlichen Kassen der Kommunen geraten immer mehr unter Druck. Wie die Stadtverwaltungen im Jessener Land damit umgehen.
Wittenberg/MZ. - Laut des „Kommunalen Finanzreports“ der Bertelsmann-Stiftung leiden Kommunen in Deutschland an strukturellen Finanzproblemen. Wie berichtet summierte sich der Studie zufolge das Minus der kommunalen Haushalte in Sachsen-Anhalt 2024 auf 131 Millionen Euro. Ein Grund waren demnach wachsende Kosten für Personal und Sozialleistungen. Die MZ hat sich erkundigt, wie die Lage im Kreis Wittenberg ist.