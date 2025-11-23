Jessens Bürgermeister Michael Jahn ist beim Bundesweiten Vorlesetag zu Gast in der Kita „Koboldmühle“. Welche Bücher er mitgebracht hat und welche Geschichte die Kinder kennen.

Beim Bundesweiten Vorlesetag gehen die Kinder der Jessener Kita „Koboldmühle“ bei den spannenden Geschichten voll mit.

Jessen/MZ. - Bevor Bürgermeister Michael Jahn in der Jessener Kindertagesstätte „Koboldmühle“ erscheint, haben sich die Kleinen, die vor Aufregung fast platzen, schon ordentlich ausgetobt. Erzieherin Aileen Richter greift zur Gitarre und fordert sportliche Übungen wie vorwärts um den Tisch rennen ab. Diese Maßnahme zeigt Wirkung.