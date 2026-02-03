weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  Job- und Ausbildungsmesse Jessen: Karrierechancen vor der Haustür: Messe in Jessen bietet Einblicke in über 60 Berufsbilder

Die nächste Job- und Ausbildungsmesse findet am 12. Februar in Jessens Mehrzweckhalle statt. Was an diesem Tag geboten wird und welche Möglichkeit junge Besucher besonders nutzen.

Von Thomas Tominski 03.02.2026, 16:00
Der Stand der Bundeswehr ist stets gut besucht. Junge Leute informieren sich hier über Karrierechancen.
Der Stand der Bundeswehr ist stets gut besucht. Junge Leute informieren sich hier über Karrierechancen. (Foto: Annette Schmidt)

Jessen/MZ. - Sekunden nach der Eröffnung ist die Mehrzweckhalle Nord meist proppenvoll. Teenager oder Erwachsene visieren die einzelnen Stände an, informieren sich bei Firmenvertretern über Ausbildungs- und Jobangebote, suchen das Gespräch mit Lehrlingen, die ihren Werdegang erzählen und berichten, was die Vor- und Nachteile ihres gewählten Traumberufs sind.