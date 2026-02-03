Die nächste Job- und Ausbildungsmesse findet am 12. Februar in Jessens Mehrzweckhalle statt. Was an diesem Tag geboten wird und welche Möglichkeit junge Besucher besonders nutzen.

Karrierechancen vor der Haustür: Messe in Jessen bietet Einblicke in über 60 Berufsbilder

Der Stand der Bundeswehr ist stets gut besucht. Junge Leute informieren sich hier über Karrierechancen.

Jessen/MZ. - Sekunden nach der Eröffnung ist die Mehrzweckhalle Nord meist proppenvoll. Teenager oder Erwachsene visieren die einzelnen Stände an, informieren sich bei Firmenvertretern über Ausbildungs- und Jobangebote, suchen das Gespräch mit Lehrlingen, die ihren Werdegang erzählen und berichten, was die Vor- und Nachteile ihres gewählten Traumberufs sind.