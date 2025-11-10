Seit Oktober leitet Justus Presse das Betreuungsforstamt in Annaburg – eine besondere Verantwortung in einer Region mit hoher Waldbrandgefahr. Welches Ziel er nun verfolgt.

Justus Presse leitet das Betreuungsforstamt Annaburg. Der 33-Jährige stammt aus der Lüneburger Heide. In Annaburg arbeitet er bereits mehrere Monate. Bis Ende September hatte er aber eine andere Aufgabe.

Annaburg/MZ. - Mit diesem Tempo hatte er nicht gerechnet. Justus Presse ist seit Anfang Oktober Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg. Den Wunsch ein Forstamt zu führen, den hatte er schon, wie er bestätigt, aber dass er bereits mit 33 Jahren diese Verantwortung übertragen bekommt, hätte er nicht gedacht. Er ist, wie es offiziell heißt, mit der „Wahrung der Geschäfte beauftragt“. Er spricht von einer einmaligen Möglichkeit, die ihm hier geboten werde. Die Aufgabe in Annaburg bewertet er als „wirklich herausfordernd“.