Warum eine Floristin für einen Tag am Radiomikrofon sitzt und eine Moderatorin Blumen bindet. Und was die Chefin im Jessener „Blumeneck“ dazu sagt.

Jessener Floristin sitzt in Halle am Radiomikrofon

Jessen/MZ. - „Total aufregend und es ist so toll, was man hier alles sieht. Und man hat nun auch Gesichter zu den Stimmen.“ Das ist an diesem Freitagnachmittag Peggy Knöffels erste, die „Warmmacherantwort“, als sie am Mikrofon im Radiostudio sitzt und „auf Sendung“ geht. Mit MDR-Jump-Moderatorin Nora Sanne hat sie für einen Tag den Job getauscht. Und Sanne und ihr Co-Moderator Timo Close haben erstmal gefragt, wie sich Peggy Knöffel im Studio fühlt.