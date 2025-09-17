Der Reithof „Maruschka“ in Meuselko ist eine heilpädagogische Einrichtung für Mädchen , die Gewalterfahrungen gemacht haben. Warum Chefin Kirsten Bruchhäuser Thesen anfertigt.

„Ich bin in Sicherheit“ – Wie Mädchen auf dem Reithof Maruschka in Meuselko wieder Vertrauen fassen

Kirsten Bruchhäuser (links) und Sandra Eckensberger erklären beim Rundgang den Inhalt der einzelnen Thesen.

Meuselko/MZ. - 95 Thesen sind es noch nicht. „Wir sind jetzt bei über 20“, sagt Kirsten Bruchhäuser beim Rundgang über den Reithof „Maruschka“, der seit 30 Jahren eine heilpädagogische Einrichtung für Mädchen ist, die in einer Wohngemeinschaft auf dem Hof leben und nach privaten Rückschlägen hier von qualifiziertem Fachpersonal auf das Leben in Selbstständigkeit vorbereitet werden.