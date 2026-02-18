EIL:
Jubiläumsball in Holzdorf HKC feiert mit Olsenbande und Tanzfeuerwerk durch 44 Jahre Vereinsgeschichte
In ihrer 44. Saison präsentieren die Aktiven des Holzdorfer Karnevals Clubs die Höhepunkte aus fast viereinhalb Jahrzehnten. Was an diesem Sonnabend zu erleben ist.
18.02.2026, 17:00
Holzdorf/MZ. - Die Olsenbande hatte wieder den richtigen Riecher. Im Tresor von Franz Jäger aus Berlin lagern halt fast immer Schätze. Da es den kleinen Nachwuchs-Olsens nicht gelang, das gepanzerte Etwas zu öffnen, bekamen sie Unterstützung von dem erfahrenen Ganoven-Trio, das im Laufe der Jahre immer mal wieder für Unterhaltung in Programmen des Holzdorfer Karnevals Clubs (HKC) sorgte. Auch diesmal gelang es der unkonventionellen Bande, den Tresor zu knacken.