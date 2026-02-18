In ihrer 44. Saison präsentieren die Aktiven des Holzdorfer Karnevals Clubs die Höhepunkte aus fast viereinhalb Jahrzehnten. Was an diesem Sonnabend zu erleben ist.

Das Wappentier des HKC, die Elster, sorgt im Finale des großen Faschingsballs des Holzdorfer Karnevals Clubs am Sonnabend für Begeisterung.

Holzdorf/MZ. - Die Olsenbande hatte wieder den richtigen Riecher. Im Tresor von Franz Jäger aus Berlin lagern halt fast immer Schätze. Da es den kleinen Nachwuchs-Olsens nicht gelang, das gepanzerte Etwas zu öffnen, bekamen sie Unterstützung von dem erfahrenen Ganoven-Trio, das im Laufe der Jahre immer mal wieder für Unterhaltung in Programmen des Holzdorfer Karnevals Clubs (HKC) sorgte. Auch diesmal gelang es der unkonventionellen Bande, den Tresor zu knacken.