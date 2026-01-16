Zum ersten Mal nimmt die Grundschule Annaburg am „Skipping Hearts“-Projekt der Deutschen Herzstiftung statt. Sportlehrerin Jacqueline Meißner will die Aktion für alle künftigen Vierten.

Herzen kommen ins Springen: Grundschule in Annaburg macht bei Präventionsprojekt mit

Die Vierklässlerinnen Hanna (links), 10 Jahre, und Lilli, 9 Jahre, studieren die neue Übung und holen dabei etwas Luft.

Annaburg/MZ. - 24 Viertklässler der Annaburger Grundschule „Michael Stifel“ bringen am Donnerstag ihre Herzen wortwörtlich zum Springen. Denn die Schule hat sich zum ersten Mal für das sogenannte „Skipping Hearts“-Projekt beworben, initiiert von der Deutschen Herzstiftung. Am Vormittag wird es dann ernst.