weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Skipping‑Hearts‑Projekt: Herzen kommen ins Springen: Grundschule in Annaburg macht bei Präventionsprojekt mit

Skipping‑Hearts‑Projekt Herzen kommen ins Springen: Grundschule in Annaburg macht bei Präventionsprojekt mit

Zum ersten Mal nimmt die Grundschule Annaburg am „Skipping Hearts“-Projekt der Deutschen Herzstiftung statt. Sportlehrerin Jacqueline Meißner will die Aktion für alle künftigen Vierten.

Von Manuela Müller 16.01.2026, 16:00
Die Vierklässlerinnen Hanna (links), 10 Jahre, und Lilli, 9 Jahre, studieren die neue Übung und holen dabei etwas Luft.
Die Vierklässlerinnen Hanna (links), 10 Jahre, und Lilli, 9 Jahre, studieren die neue Übung und holen dabei etwas Luft. (Foto: Manuela Müller)

Annaburg/MZ. - 24 Viertklässler der Annaburger Grundschule „Michael Stifel“ bringen am Donnerstag ihre Herzen wortwörtlich zum Springen. Denn die Schule hat sich zum ersten Mal für das sogenannte „Skipping Hearts“-Projekt beworben, initiiert von der Deutschen Herzstiftung. Am Vormittag wird es dann ernst.