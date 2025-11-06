weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Lehrerin stößt auf Kulturerbe: Heimatgeschichte statt Ruhestand: Gabriele Zabel wird Ortschronistin von Zörnigall

Lehrerin stößt auf Kulturerbe Heimatgeschichte statt Ruhestand: Gabriele Zabel wird Ortschronistin von Zörnigall

Von der Lehrerin zur Chronistin: Gabriele Zabel dokumentiert Zörnigalls Vergangenheit. Was die Rentnerin an der Heimatforschung reizt und wie sie die vermitteln möchte.

Von Annette Schmidt 06.11.2025, 16:00
Gabriele Zabel ist zertifizierte Ortschronistin von Zörnigall.
Gabriele Zabel ist zertifizierte Ortschronistin von Zörnigall. (Foto: Annette Schmidt)

Zörnigall/MZ. - Jahr für Jahr hat Gabriele Zabel als Lehrerin an den Gymnasien in Wittenberg und Jessen Wissen vermittelt und Bildungswege begleitet. Nach mehr als vier Jahrzehnten im Schuldienst hätte sie sich zurücklehnen und den Ruhestand gemeinsam mit ihrem Mann im Garten genießen können. Doch die Zörnigallerin hat sich bewusst für einen anderen Weg entschieden.