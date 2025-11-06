Von der Lehrerin zur Chronistin: Gabriele Zabel dokumentiert Zörnigalls Vergangenheit. Was die Rentnerin an der Heimatforschung reizt und wie sie die vermitteln möchte.

Zörnigall/MZ. - Jahr für Jahr hat Gabriele Zabel als Lehrerin an den Gymnasien in Wittenberg und Jessen Wissen vermittelt und Bildungswege begleitet. Nach mehr als vier Jahrzehnten im Schuldienst hätte sie sich zurücklehnen und den Ruhestand gemeinsam mit ihrem Mann im Garten genießen können. Doch die Zörnigallerin hat sich bewusst für einen anderen Weg entschieden.