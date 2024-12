Karola Baier schließt ihr Haushaltswarenfachgeschäft in der Hospitalstraße in Jessen nach 33 Jahren. Wie der Ausverkauf läuft und was die Kunden zum baldigen Ende sagen.

Das Sortiment im Haushaltswaren-Fachgeschäft von Karola Baier in Jessen hat deutlich abgenommen. Am 21. Dezember ist endgültig Schluss.

Christa Kraban aus Jessen hat ihren Schnellkochtopf mitgebracht, der einfach „keinen Druck auf den Kessel“ bekommt. Auf dem Küchenfußboden hat die Seniorin eine kleine Edelstahlkugel gefunden, die sie nicht wegwerfen wollte. „Alles richtig gemacht“, erklärt die Chefin ihrer Kundin, denn die Kugel schließt das Ventil. Rein damit – und schon ist das Problem Geschichte.

Jessen/MZ. - Die Eingangstür zum Haushaltswarengeschäft in Jessen öffnet sich fast im Sekundentakt. Kunden stöbern in den Regalen, lassen sich von Karola Baier beraten – und wünschen der Chefin viel Glück für die Zukunft. Am 21. Dezember „irgendwann am Nachmittag“ schließt die 63-Jährige ihren Laden. Wehmut und Erleichterung halten sich die Waage, sagt sie.