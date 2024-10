Am Jahresende ist Schluss: Nach 33 Jahren schließt Karola Baier ihr Haushaltswarengeschäft in Jessen. Warum sie sich schweren Herzens für diesen Schritt entschieden hat.

Karola Baier schließt ihr Haushaltswarengeschäft am Jessener Hospitalplatz zum Jahresende

Jessen/MZ. - Die Plakate sind seit Tagen fertig. Reduziert steht darauf und: Alles muss raus! Wenn Karola Baier an diesem Sonnabend die „Schnäppchenjagd“ in ihrem Haushaltswarengeschäft am Jessener Hospitalplatz eröffnet, läutet die 62-Jährige gleichzeitig ihr letztes Kapitel als Geschäftsfrau ein. „Am 31. Dezember ist definitiv Schluss“, sagt sie und gibt ehrlich zu, dass ihr diese Entscheidung mehr als eine Träne gekostet hat.