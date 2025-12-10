Spezialitäten und Show am Tisch Griechische Küche in Jessen: Das Restaurant „Herkules“ an der B 187 entdecken
Griechische Gastfreundschaft im alten Kaiserhof: Athanasios „Sakis“ Malekas führt das Jessener Restaurant Herkules. Knuspriges Fleisch und trockener Rotwein gehören für ihn zum Fest.
10.12.2025, 10:00
Jessen/MZ. - „Wir gehen in Jessen ins Lokal ‚Herkules‘“. Das könnte man sagen. Aber das ist recht selten zu hören. Oft heißt es aber: „Wir essen bei Sakis“. „Herkules“ ist der Name des an der B 187 gelegenen griechischen Restaurants, das von Sakis geführt wird.