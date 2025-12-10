weather spruehregen
Griechische Gastfreundschaft im alten Kaiserhof: Athanasios „Sakis“ Malekas führt das Jessener Restaurant Herkules. Knuspriges Fleisch und trockener Rotwein gehören für ihn zum Fest.

Von Frank Grommisch 10.12.2025, 10:00
Athanasios Malekas führt das griechische Restaurant „Herkules" in Jessen seit dem Jahr 2018.
Athanasios Malekas führt das griechische Restaurant „Herkules" in Jessen seit dem Jahr 2018. (Foto: Frank Grommisch)

Jessen/MZ. - „Wir gehen in Jessen ins Lokal ‚Herkules‘“. Das könnte man sagen. Aber das ist recht selten zu hören. Oft heißt es aber: „Wir essen bei Sakis“. „Herkules“ ist der Name des an der B 187 gelegenen griechischen Restaurants, das von Sakis geführt wird.