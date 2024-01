Landwirte pendelten am 1. Protesttag in Wittenberg mit ihren Traktoren zwischen Pratau und Wittenberg auf der B 2.

Jessen/MZ/GRO. - „Hinter uns liegt eine extreme Woche.“ Ralf Donath, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Wittenberg, stellt das am Dienstag fest. Denn unter dem Motto „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“ war der Berufsstand am 8. Januar in eine Aktionswoche gestartet, die sich gegen die Sparpläne in der Landwirtschaft der Ampel-Regierung richtet.