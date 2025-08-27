Hauptsache-Halle-Vorsitzender Wels im Interview Andreas Wels: „Daran werden wir ihn messen“
Andreas Wels, Fraktionsvorsitzender von „Hauptsache Halle“, spricht im Interview über den Erfolg von OB Vogt und welche Lehren er aus seiner eigenen Wahlniederlage zieht.
27.08.2025, 06:00
Halle (Saale)/MZ. - Die Fraktion „Hauptsache Halle“ versucht nach dem Abgang ihres politischen Gründervaters – dem ehemaligen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) – im Stadtrat eigene Impulse zu setzen. Fraktionsvorsitzender Andreas Wels wollte im Frühjahr selbst OB werden und spricht im MZ-Sommerinterview darüber, was er aus seiner Wahlniederlage gelernt hat und wie er OB Vogt bewertet.