Andreas Wels, Fraktionsvorsitzender von „Hauptsache Halle“, spricht im Interview über den Erfolg von OB Vogt und welche Lehren er aus seiner eigenen Wahlniederlage zieht.

Halle (Saale)/MZ. - Die Fraktion „Hauptsache Halle“ versucht nach dem Abgang ihres politischen Gründervaters – dem ehemaligen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) – im Stadtrat eigene Impulse zu setzen. Fraktionsvorsitzender Andreas Wels wollte im Frühjahr selbst OB werden und spricht im MZ-Sommerinterview darüber, was er aus seiner Wahlniederlage gelernt hat und wie er OB Vogt bewertet.