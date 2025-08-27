Am Donnerstag startet die 75. Auflage des Teucherner Parkfests. Woran Einwohner gern zurückdenken und was sich mit den Jahren verändert hat.

Anlässlich des 35. Teucherner Parkfests Mitte der 80er Jahre wurde sogar eine Postkarte entworfen. Sie zeigt den Rummel, das Ärztehaus im Park mit angrenzender Bühne sowie links den Ritter Georg, den Schutzpatron der Stadt.

Teuchern - Wenn sich Stephanie Dippold an das Parkfest ihrer Kindheit erinnert, dann leuchten ihre Augen. „Schön war es gewesen“, sagt die Seniorin. „Für den Rummel bekam man 50 Pfennig von den Eltern fürs Karussell fahren. Wenn man Glück hatte, gab es eine Mark, dann konnte man sich noch Eis oder Zuckerwatte kaufen.“ Am Wochenende steht nun die 75. Auflage des beliebten Teucherner Parkfests an. Und viele Teucherner denken gern an ihre Erlebnisse dort zurück.