Spielplatz an Gielsdorfer Straße in Elster erhält 24 Bäume. Was im nächsten Bauabschnitt passiert, wer das Geld zur Verfügung stellt und welche Firma künftig die Pflege übernimmt.

Gemeinsames Herzensprojekt - Spielplatz an Gielsdorfer Straße in Elster erhält 24 Bäume

Elster/MZ. - Auf dem Spielplatz an der Gielsdorfer Straße in Elster herrscht in den Morgenstunden Hochbetrieb. Mehrere Mitarbeiter der Jessener Firma Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Kühn heben Löcher aus, stellen Bäume, setzen Befestigungspfähle. „Insgesamt 24 Bäume“, sagt Vorarbeiterin Kathrin Steinberg. Zu den künftigen Schattenspendern zählen unter anderem Linde, Esche, Ahorn oder Ulme. Da der Betrieb aus der Elsterstadt in den nächsten fünf Jahren auch für die Entwicklungspflege der Bäume zuständig ist, geht Kathrin Steinberg fest davon aus, dass die Ulmen dann eine Höhe von acht Metern aufweisen.