Thi Phu Tran ist Chef der vietnamesischen „HP & Sushi Bar“ in Jessen. Wo er zu DDR-Zeiten gearbeitet hat und warum Fußballfans von Hertha BSC und Union hier gute Freunde sind.

Von Thomas Tominski 20.12.2025, 14:00
Chef Thi Phu Tran (rechts) muss mit Mitarbeiter Hung Van Dany zu Weihnachten viele Bestellungen abarbeiten.
Chef Thi Phu Tran (rechts) muss mit Mitarbeiter Hung Van Dany zu Weihnachten viele Bestellungen abarbeiten. (Foto: Thomas Tominski)

Jessen/MZ. - Thi Phu Tran sitzt in seinem Lokal und wartet auf den ersten Anruf. Sekunden später klingelt das Telefon – und weiter geht’s im Minutentakt. „Mittag und am Abend herrscht Hochbetrieb“, sagt der Chef des vietnamesischen Restaurants „HP & Sushi Bar“, das vor dem Umbau unter „Hanoi“ in Jessen bekannt gewesen ist. In der Küche klappern inzwischen Teller oder Pfannen, mehrere Servicekräfte arbeiten erste Bestellungen ab. Der 62-Jährige betont, dass seine Kunden stets freundlich sind, das Essen loben und gern Ente kross, Fisch und Hähnchenschenkel zu Nudeln oder Reis bestellen.