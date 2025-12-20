Thi Phu Tran ist Chef der vietnamesischen „HP & Sushi Bar“ in Jessen. Wo er zu DDR-Zeiten gearbeitet hat und warum Fußballfans von Hertha BSC und Union hier gute Freunde sind.

Gastarbeiter in der DDR, Gastronom in Jessen: Ein bewegtes Leben

Jessen/MZ. - Thi Phu Tran sitzt in seinem Lokal und wartet auf den ersten Anruf. Sekunden später klingelt das Telefon – und weiter geht’s im Minutentakt. „Mittag und am Abend herrscht Hochbetrieb“, sagt der Chef des vietnamesischen Restaurants „HP & Sushi Bar“, das vor dem Umbau unter „Hanoi“ in Jessen bekannt gewesen ist. In der Küche klappern inzwischen Teller oder Pfannen, mehrere Servicekräfte arbeiten erste Bestellungen ab. Der 62-Jährige betont, dass seine Kunden stets freundlich sind, das Essen loben und gern Ente kross, Fisch und Hähnchenschenkel zu Nudeln oder Reis bestellen.