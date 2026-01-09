Michael Kühn suchte noch im Sommer nach Darstellern und Unterstützern. Nun erläutert er den aktuellen Stand.

Filmprojekt eines Jesseners entwickelt sich weiter

Nach der Erkrankung von Niklas Schuppan, Michael Kühns Sohn, hat der Junge seine Faszination fürs Boxen entdeckt. Sie soll Thema im Film werden.

Jessen/MZ. - Der gebürtige Jessener und Filmemacher Michael Kühn, der inzwischen im Nachbarlandkreis Elbe-Elster lebt, gab im vergangenen Sommer bekannt, einen Kinofilm drehen zu wollen. Dieser Film sollte von den Vorurteilen, fehlendem Verständnis und bürokratischen Hürden handeln, die das Leben seines an Blutkrebs erkrankten Sohnes stark prägten.