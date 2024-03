In der Ludwig-Hosch-Straße in Jessen brennt es am Samstag. Ein Mieter wird in eine Klinik eingeliefert.

Jessens Feuerwehr kümmert sich am Samstag um einen Entstehungsbrand in einer Küche in der Ludwig-Hosch-Straße.

Jessen/MZ/GRO. - Die Feuerwehren von Jessen, Schweinitz und Grabo wurden am Sonnabendnachmittag kurz nach 16.30 Uhr in die Ludwig-Hosch-Straße in Jessen gerufen. Einsatzort war eine Wohnung in einem Mehrgeschosser.

In einer Küche war es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen, der aber in seiner Entstehungsphase durch den Mieter gelöscht werden konnte. Feuerwehrleute unter Atemschutz gingen in die Wohnung und kontrollierten den Bereich. Auch eine Wärmebildkamera kam dabei zum Einsatz. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Wohnung und das Treppenhaus von dem Qualm befreit. Um den Mieter, der zunächst von Feuerwehrleuten betreut wurde, kümmerte sich dann der hinzugerufene Rettungsdienst. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Jessener Wehr erfüllte die Aufgaben an der Einsatzstelle. Für die Schweinitzer und Graboer bestand diesmal kein Handlungsbedarf. Die Ludwig-Hosch-Straße war während des Einsatzes voll gesperrt. Etliche Schaulustige fanden sich in diesem Bereich in Jessen-Nord ein.