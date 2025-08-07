Ponys, Pflege und Pferdestärken: Besucher des Jessener Freizeittreff machen einen Ausflug zum Reithof. Was die Kinder über Verantwortung und den Beruf Pferdewirt lernen.

Kinder und Jugendliche des Freizeittreffs „Wiesengrund“ erleben mit Sarah Siegert (Mitte) auf dem Zucht- und Dressurstall Heidehof in Züllsdorf einen Tag Reitspaß und tauchen ein in die Berufswelt auf einem Reithof.

Jessen/MZ. - „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, heißt es im Volksmund – und genau dieses Glück durften die Ferienkinder des Jessener Freizeittreffs „Wiesengrund“ hautnah erleben. Ziel ihres Ausflugs war der Zucht- und Dressurstall Heidehof in Züllsdorf, wo sie nicht nur reiten, sondern auch viel über Pferdepflege und den Beruf der Pferdewirtin lernen konnten.