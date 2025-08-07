Ferienspaß auf Reiterhof Ferienabenteuer auf vier Hufen – strahlende Gesichter in Züllsdorf
Ponys, Pflege und Pferdestärken: Besucher des Jessener Freizeittreff machen einen Ausflug zum Reithof. Was die Kinder über Verantwortung und den Beruf Pferdewirt lernen.
07.08.2025, 16:00
Jessen/MZ. - „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, heißt es im Volksmund – und genau dieses Glück durften die Ferienkinder des Jessener Freizeittreffs „Wiesengrund“ hautnah erleben. Ziel ihres Ausflugs war der Zucht- und Dressurstall Heidehof in Züllsdorf, wo sie nicht nur reiten, sondern auch viel über Pferdepflege und den Beruf der Pferdewirtin lernen konnten.