Der Jessener Fischhandel von Silke und Mario Blei punktet mit heimischen Produkten. Warum ein Kunde Fisch mit nach Hamburg nimmt und wer das Ehepaar vor Weihnachten unterstützt.

Familienbetrieb Blei in Jessen: So läuft der Fischverkauf vor den Feiertagen

Florian (Mitte) und Oliver Blei (rechts) holen einen Karpfen aus dem Halterbecken. Mario Blei schaut aus dem Hintergrund zu.

Jessen/MZ. - Eine Minute nach Ladenöffnung ist der Verkaufsraum bereits voll. Silke Blei schaut auf den Bestellzettel, hakt die ersten Kunden ab und ruft die geforderten Kilozahlen in den Nebenraum. Hier nehmen Florian und Oliver Blei im Akkord Karpfen aus, schneiden Filets und erfüllen auf dem kurzen Dienstweg Sonderwünsche. Am Sonntag, erzählt ihr Mann Mario, haben sie die Fische aus den Aufzuchtgewässern geholt. Das heißt: Harte Arbeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.