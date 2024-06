Zwei Menschen sind am Montagnachmittag zwischen Dietrichsdorf und Gallin im Landkreis Wittenberg bei einem Verkehrsunfall teils schwer verletzt worden.

Total zerstört: Schwerer Lkw-Unfall am Bahnübergang bei Dietrichsdorf

Zahna-Elster/MZ. - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag am Bahnübergang in Dietrichsdorf (Landkreis Wittenberg). Der 88 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizeiangaben schwerst verletzt.

Demnach kam der Mann kurz vor 14 Uhr mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 61 Jahre alten Lkw-Fahrers. Der 88-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die nah angrenzende Bahnverbindung wurde temporär gesperrt.

Beide Fahrzeuge wurden total zerstört. Gegen den 88-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mühlanger, Elster, Gallin und Zörnigall wurden zur Unterstützung hinzugezogen.

Der Bahnverkehr war für mindestens eine Stunde unterbrochen. Betroffen war zudem die aufgrund einer am Montag beginnenden Vollsperrung der B 187 in Mühlanger eingerichtete Umleitung, die eigentlich über Dietrichsdorf führen sollte. Der Verkehr wurde daher über Gallin in beide Richtungen geführt.