Es geht weiter mit dem Einkaufsmarkt in Klöden

Kevin Wolters, hier in seinem Hauptberuf als Mitinhaber von EP:Krawo in Jessen, führt nun auch den Einkaufsmarkt in Klöden weiter.

Klöden/MZ - Seit wenigen Tagen steht es fest: Der kleine Einkaufsmarkt in Klöden, allseits bekannt als „Konsum“, wird fast nahtlos weitergeführt. Wie mehrfach berichtet wird Verkaufsstellenleiterin Beate Weierke mit ihrem Team den Markt für das Unternehmen „KonsumKauf“ in Burg bei Magdeburg am Sonnabend, 29. Januar, zum letzten Mal öffnen. Doch schon am Mittwoch, 2. Februar, geht es unter der Ägide von Kevin Wolters weiter. Dazwischen liegen „nur“ die Inventur des Altbestandes und das Einräumen der neuen Ware.

Schnaps-Glückszahlen

Und damit setzt sich, wie Kevin Wolters mit einigem Schmunzeln anfügt, die Reihe der „Schnapszahlen“ fort. Die sich damit dann doch noch als Glückszahlen erweisen. Der Konsum wurde am 22. 11. 77 eröffnet, beging also im vergangenen November sein 44-jähriges Bestehen. Und am 2. 2. 22 erfolgt der Neustart unter dem neuen Betreiber.

Ob es so werden würde, das hing vorrangig an der Frage, ob es gelänge, einen Lieferanten zu finden, dessen Leistung und für den es „sich rechnet“. Das hatte Wolters Anfang Dezember zum Stand der Dinge gesagt. Erstmals öffentlich hatte er sich in der gut besuchten Einwohnerversammlung Anfang Oktober dazu bekannt, zu prüfen, ob er sich den Betrieb des Marktes leisten können würde.

In der Einwohnerversammmlung Anfang Oktober hatte Kevin Wolters erstmals öffentlich bekannt, den Weiterbetrieb des Marktes derzeit zu prüfen. klaus adam

Für große Supermarktketten und deren Lieferanten erwies sich der Markt jedoch als zu klein. Die Edeka-Genossenschaft betreibt aber über ihre Metro-Märkte einen Lieferzweig namens „Food-Service“. Der beliefert laut Wolters vor allem Tankstellen und ähnliche kleine Geschäfte. Über den wird der Klödener Einkaufsmarkt künftig seine Ware beziehen. Also im Grunde werde Edeka damit wie gewohnt mit seinen Waren der Anbieter bleiben, berichtet Wolters der MZ.

Als zusätzliches Offerte werde es sowohl frische als auch abgepackte Wurst- und Fleischwaren von der Fleischerei Egbert Baehr aus Wolters früherem Heimatort Fermerswalde geben. Mit deren Angeboten werde künftig auch ein kleiner Imbiss im Klödener Einkaufsmarkt möglich sein. Und jeden Mittwoch ist „Schlachtetag“.

Große Freude im Ort

Selbst den größten Teil der Belegschaft werden die Kunden ab Anfang Februar wiederfinden. Dazu kommt ab Sommer, sobald die beiden Zwillinge des Paares in die Kindereinrichtung gehen, Wolters Lebenspartnerin Jenny Schmidt. Die dann wohl inzwischen seine Ehefrau geworden sein wird. So die Planung. Sie werde sich die Leitung mit Beate Weierke teilen.

Konsum-Chefin Beate Weierke zeigt Gratulationen zum 44-jährigen Bestehen. klaus adam

Der neue Betreiber wirbt um seine Kunden mit um eine halbe Stunde verlängerten Öffnungszeiten am Mittag - bis 13 Uhr. Donnerstag wird ein langer Verkaufstag, bis 19 Uhr. „Erstmal testweise, schauen, wie es angenommen wird“, so Wolters. Und an den Kassen kann dann auch Geld abgehoben werden.

Große Anerkennung äußert derweil auch Klödens Ortsteilbeiratschef Dietmar Wartenburger. „Wir freuen uns sehr, dass es weitergeht“, meint er. „Es ist ein Glücksgriff, dass es so klappt.“ Und Wartenburger zeigt sich optimistisch, dass die Klödener weiter zu ihrem Markt stehen werden.