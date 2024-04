Coswig/MZ - Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Dacia-Fahrer am 24. April um 18.51 Uhr in Coswig die Puschkinstraße aus Richtung Flieth kommend. In Höhe der Einmündung zum Feldweg fuhr er in die dortige Fußgängerschutzbarriere und kam auf dem Gehweg vor der Sparkasse zum Stehen.

Es wurde niemand verletzt. An der Barriere sowie am Pkw entstand Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Beamten starken Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,37 Promille. Folglich wurden zwei Blutprobenentnahmen angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde er darüber belehrt, dass er kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen darf.