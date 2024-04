Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Am kommenden Sonntag gilt es: Dann stimmen die gut 21.500 Wahlberechtigten in der Sangerhäuser Kernstadt und in den 14 Ortsteile darüber ab, wer in den nächsten sieben Jahren als Oberbürgermeister ins Rathaus einziehen und als Chef der Stadtverwaltung die Nachfolge von Sven Strauß (SPD) antreten wird. Strauß kandidierte aus persönlichen Gründen nicht wieder.