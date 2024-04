Ein 45-jähriger gebürtiger Sangerhäuser hat in Wallhausen einen Unfall gebaut. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Angetrunkener baut Unfall in Wallhausen und widersetzt sich der Polizei

Auto landet in Graben

Symbolfoto - Zu einem Unfall ist es Donnerstagabend in Wallhausen gekommen.

Wallhausen/MZ. - Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 45-jährigen gebürtigen Sangerhäuser. Der Mann, der in Niedersachsen lebt, hatte am Donnerstag gegen 18 Uhr in Wallhausen einen Unfall gebaut.

Bei der Fahrt von der Mühlgebreite in den Salzhügel (frühere B 80) kam er in der dortigen Rechtskurve offenbar mit überhöhtem Tempo nach links von der Straße ab. Sein Auto landete auf der Seite im Graben. Bei einem Atemtest wurde ein Promillewert von 1,8 festgestellt.

Bei der Fahrt zur Blutentnahme ins Krankenhaus sowie in der Klinik leistete der Mann der Polizei zufolge Widerstand und wollte fliehen. Der Widerstand sei mit einfacher körperlicher Gewalt gebrochen worden. Zwei Streifenwagenbesatzungen waren mit insgesamt fünf Beamten im Einsatz.