Eine Kooperation zwischen den Vereinen „Be.teiligt“ und „Lernwerkstatt Zweistromland“ ermöglicht einen besonderen Kurs, der in Annaburg stattfinden soll.

Erste Hilfe für die Seele: Neuer Kurs kommt 2026 nach Annaburg

Menschen in seelischer Not richtig helfen – das lernen Laien im Kurs des Jessener Vereins „Be.teiligt“.

Jessen/Annaburg/MZ. - Der Jessener Verein „Be.teiligt“ ist erst seit 2024 in der Region aktiv. Trotzdem hat sich dort während des nun schon alten Jahres einiges getan. Der Verein ist nicht nur zu einer beachtlichen Größe herangewachsen. Vorsitzende Diana Schade-Schulze spricht nun auch ganz konkret über den Erste-Hilfe-Kurs „Helfen in Seelischer Not“.