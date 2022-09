Energiepolitik macht planen in der Zahna-Fliesen GmbH schier unmöglich

Geschäftsführer Maxime Fischer (rechts) spricht in der Zahna-Fliesen GmbH mit eiem Mitarbeiter an der Maschine.

Zahna-Elster/MZ - „Unsere Firma ist mit viel Geschichte verbunden“, sagt Maxime Fischer. Er führt die Zahna-Fliesen GmbH gemeinsam mit seiner Frau Claire Schnebelen in der sechsten Generation. Der hiesige Standort der ursprünglichen Firma Utzschneider, nach deren Gründer inzwischen auch die Straße in Zahna benannt ist, an der das Unternehmen liegt, ist bereits im Jahr 1891 ins Leben gerufen worden worden.