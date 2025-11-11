Der Elsteraner Carneval Verein ruft Helau mit neuen Prinzenpaaren. Welche Premiere es zur Proklamation noch gab.

Emotionale Proklamation: Prinzenpaar erfüllt letzten Wunsch des Vaters (Mit Fotogalerie)

Die Narren übernehmen die Macht in Elster. Bürgermeister Peter Müller (Mitte) übergibt den Schlüssel der Stadt an Prinz Sven Meihofer.

Elster/MZ - Mit dem Beginn der fünften Jahreszeit zog an diesem Sonntag der närrische Hofstaat des Elsteraner Carneval Vereins (ECV) in Elster ein und übernahm symbolisch das Rathaus von Bürgermeister Peter Müller und Ortsbürgermeister Michael Kulze (beide Freie Wähler).