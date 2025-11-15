Für ihre Abifeier haben Jessener Gymnasiasten eine besondere Vereinbarung getroffen: In Zusammenarbeit mit dem Elbauentreff erstellen sie eine Doku über deren Veranstaltungshalle.

Schüler des Abiturjahrgangs 2026 kümmern sich um das Projekt Elbauenhalle, von links: Finn Zessin, Antonia Seiche, Lenny Ockler und Levente Rus.

Klöden/MZ. - Es ist nicht nur ein gegenseitiges Händereichen. „Wir haben Interesse daran, dass die Halle bestehen bleibt“, sagt Antonia Seiche. Die 18-jährige Jessenerin steht kurz vor ihrem Abitur am Jessener Gymnasium. Genau wie ihre gleichaltrigen Mitschüler Finn Zessin, Lenny Ockler und Levente Rus. Obwohl man meinen könnte, die jungen Leute hätten mit den noch zu schreibenden Klausuren und den großen Abiturprüfungen im Frühjahr schon genug zu tun, denken sie trotzdem schon an ihre Abiturfeier. Und da kommt die Elbauenhalle ins Spiel.