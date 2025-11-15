JETZT LIVE:
Gymnasium Jessen Elbauenhalle Klöden bleibt lebendig – dank Engagement Jessener Abiturienten
Für ihre Abifeier haben Jessener Gymnasiasten eine besondere Vereinbarung getroffen: In Zusammenarbeit mit dem Elbauentreff erstellen sie eine Doku über deren Veranstaltungshalle.
15.11.2025, 14:00
Klöden/MZ. - Es ist nicht nur ein gegenseitiges Händereichen. „Wir haben Interesse daran, dass die Halle bestehen bleibt“, sagt Antonia Seiche. Die 18-jährige Jessenerin steht kurz vor ihrem Abitur am Jessener Gymnasium. Genau wie ihre gleichaltrigen Mitschüler Finn Zessin, Lenny Ockler und Levente Rus. Obwohl man meinen könnte, die jungen Leute hätten mit den noch zu schreibenden Klausuren und den großen Abiturprüfungen im Frühjahr schon genug zu tun, denken sie trotzdem schon an ihre Abiturfeier. Und da kommt die Elbauenhalle ins Spiel.