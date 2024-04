Mirko Becker, Mitarbeiter des Jessener Bauhofs, schnitzt einen neuen Kobold für die Kita „Koboldmühle“ in Jessen.

Jessen/MZ. - Die Kinder der Hatschipuh-Gruppe der Kindertagesstätte „Koboldmühle“ in Jessen drücken sich immer wieder neugierig die Nasen an den Fenstern ihres Gruppenraums platt. In dem Gartenbereich vor den Fenstern erschafft Mirko Becker, Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, mit der kreischenden Motorsäge aus dem dortigen Stumpf der gefällten Rotfichte ihren namensgebenden Kobold – den Hatschipuh!